شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح يجب مراعاتها عند شراء السخان المياه الشمسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند شراء سخان المياه الشمسي، وهى كالاتى: 1- أنواع أنظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لاسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء)

2- نوع السخان الشمسي (سخان الأنابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-آنظمة تسخين الأنابيب المفرغة)

3- صناعه السخان.

4- مساحة المجمعات الشمسية

5- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)

6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار

7- الضمان