شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح يجب مراعاتها عند شراء السخان المياه الشمسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند شراء سخان المياه الشمسي، وهى كالاتى:
1- أنواع أنظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لاسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء)
2- نوع السخان الشمسي (سخان الأنابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-آنظمة تسخين الأنابيب المفرغة)
3- صناعه السخان.
4- مساحة المجمعات الشمسية
5- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)
6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار
7- الضمان