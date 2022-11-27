شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الكلدانية تنظم قداس إنارة شجرة الميلاد بسانت فاتيما في مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل الطائفة الكلدانية قداس إنارة شجرة الميلاد ببازيليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، حيث توافدت عشرات الأسر إلى القداس وسط حراسة أمنية مشددة.

وحضر بعض رجال الدولة و لفيف من الأباء كهنة الكنيسة الذين حضرو للتهنئة، حيث ترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكدان فى مصر القداس الإلهى، مؤكدا أن هذا الحدث تقليد سنوى نتأمل أن لا ينقطع القيام به على مدار الأعوام القادمة وهو إنارة شجرة الكريسماس.

وتابع خلال كلمته بالقداس أنه بالرجاء نستطيع تخطي أى أزمات وصعوبات فى طفل مذود الذى جاء ليعطى العالم أجمع معنى الخلاص، وعلينا أن نعيش فى هذا المفهوف و الهدف الميلاديى، فمهما زادت الصعوبات فى الحياة علينا جميعا ان نتمسك بالرحمة والإخلاص.



قداس الطائفة الكلدانية



جانب من القداس