شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: تقسيط تذاكر الرحلات السياحية وقرض تمويل عقارى للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال لقاء السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الجالية المصرية بالرياض وشرق المملكة العربية السعودية، فى أولى زياراتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، تم استعراض عدد من الخدمات التى تم تخصيصها للمصريين بالخارج، وذلك من جانب وفد لممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وتضمن الوفد عدد من ممثلى البنوك المصرية الوطنية الذين استعرضوا خلال اللقاء كافة المميزات والأوعية الادخارية والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، معربين عن سعادتهم لوجودهم ضمن الوفد المرافق للسيدة وزيرة الهجرة للقاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لبحث التعاون مع الجالية المصرية بالسعودية وبحث سبل تلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، أعلن ممثل بنك مصر عن افتتاح أول فرع للبنك بالرياض خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣، مشيرا إلى أنه تم تخصيص منتجات للمصريين بالخارج ببنك مصر مثل "حوالتي" لتحويل الأموال من الخارج ويقوم بالتحويل من العملة الأجنبية للعملة المصرية بسعر البيع وهذا سعر مميز.

مضيفا أن بنك مصر يوفر خدمة الحصول على قرض تمويل عقارى للمصريين بالخارج، حيث إنه من الممكن أن يتقدم المصرى المقيم بالخارج للحصول عليه وفقا للآتي:

أولا: القروض بضمان أوعية ادخارية:

- يمنح القرض لعميل البنك صاحب الوعاء الادخارى الأصلى أو للولى الطبيعى أو للواهب.

- يمنح القرض لعملاء البنك من الأفراد المصريين أو الأجانب أصحاب الأوعية الادخارية بالجنية المصرى بأنواعها، (شهادات – ودائع – حسابات التوفير) فقط كما يتم منح التسهيل بالجنية المصرى فقط (لا يتم المنح بضمان حساب يوم بيوم)

- يتم المنح بنسبة 80% من الوعاء الادخارى الضامن.

- أكبر نسبة تمويل تصل لنسبة 100 % من قيمة الوحدة السكنية محل التمويل.

- أكبر قيمة تمويل تصل لمبلغ 50 مليون جم.

- أطول فترة سداد تصل لمدة 15 عام.

- مصاريف إدارية 1% من قيمة التمويل.

ثانيا: القروض بضمان شخصي:

- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جم.

- أطول فترة سداد تصل لمدة 15 عاما.

- أكبر نسبة تمويل تصل لنسبة 80% من قيمة الوحدة السكنية محل التمويل.

- يتم التأمين على العميل ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى يتحملها مصرفنا.

- سعر عائد تنافسى مقارنة بباقى البنوك.

- مصاريف إدارية 2% من قيمة التمويل.

وجاءت المستندات المطلوبة كما يلي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومى السارية للعميل والضامن

2. صورة من جواز السفر الخاص بالعميل سارٍ.

3. صورة معتمدة من عقد العمل

4. عقد إيجار للإقامة/ ما يثبت عنوان الإقامة بالخارج

5. فاتورة تليفون محمول عن آخر 3 شهور

6. ما يثبت مدة الإقامة بالخارج (حد أدنى لمدة الإقامة بالخارج عاميين متتالين على الأقل)

7. كشف حساب بنكى موضح به الدخل الشهرى المحول للعميل لآخر 3 أشهر

• المستندات المبدئية المطلوبة للوحدة السكنية:

1. سند ملكية البائع.

2. تراخيص البناء

3. شهادة تصرفات عقارية

4. أى مستندات اخرى يطلبها قطاع الشئون القانونية

ويتم التواصل مع العميل من خلال البريد الالكترونى الخاص به.

- يتم استيفاء المستندات الخاصة بالوحدة السكنية من خلال أحد الأشخاص المقيميين داخل جمهورية مصر العربية.

- سيتم توفير المستندات الخاصة بالحصول على التمويل بالموقع الالكترونى للبنك.

كما أعلن ممثل بنك مصر عن توفير منتجات للمصريين بالخارج لتمويل الرحلات السياحية وتذاكر الطيران، من خلال البرنامج الاتي:

• أصحاب الأوعية الادخارية

الشروط العامة لمنح التمويل:

• الحد الأدنى للعمر 21 عاماً

• الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه

• نسبة التمويل تصل إلى 100%.

• الحد الأقصى لمدة التمويل تصل إلى 120 شهر.

من خلال توفير المستندات الأساسية المطلوبة: -

• صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

• عرض أسعار للرحلة معتمد من شركة السياحة او الفندق او شركة الطيران

ولأصحاب بطاقات بنك مصر الائتمانية:

تم اتاحة خدمة التقسيط بالبطاقة بدون فوائد لتلبية احتياجات مختلف العملاء من كافة القطاعات وفيما يلى تفاصيل العرض:

مدة التقسيط ٦ اشهر بحد ادنى ٥٠٠ جنيه مصاريف ادارية ٤٪؜

مدة التقسيط ١٢ اشهر بحد ادنى ١٠٠٠ جنيه مصاريف ادارية ٧٪؜

مدة التقسيط ١٨ اشهر بحد ادنى ٢٠٠٠ جنيه مصاريف إدارية ١٠٪؜

مدة التقسيط ٢٤ اشهر بحد أدنى ٣٥٠٠ جنيه مصاريف إدارية ١٣٪؜

مدة التقسيط ٣٦ اشهر بحد ادنى ٥٠٠٠ جنيه مصاريف إدارية ١٨٪؜