شكرا لقرائتكم خبر عن كليات اللاهوت للأقباط الأرثوذكس بالمعادى تشارك فى لقاء رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من طلاب كليات اللاهوت للأقباط الأرثوذكس، فى لقاء مسكونى رياضى لطلاب كليات اللاهوت التابعة للأتيمى بمصر، الذى نظمته رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط، وذلك في كلية اللاهوت للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

وشارك فى اللقاء أكثر من 200 طالب من طلاب كليات اللاهوت بمصر، وتضمن أنشطة ترفيهية.

جدير بالذكر، أن الرابطة تأسست فى عام 1967، وتضم 18 كلية ومعهدا لاهوتيا بالشرق الأوسط، منها 9 كليات ومعاهد من مصر.