د.ياسمين فؤاد: البيئة تواصل جهودها لإحكام السيطرة على انبعاثات قطاعى الطاقة والنقل

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القاهرة - سامية سيد - ـ وزيرة البيئة : ربط محطة كهرباء كفر البطيخ وشركة أسيوط لتكرير البترول بمنظومة الرصد الإلكترونية للانبعاثات الصناعية

فى إطار توجهيات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على الإنبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، والتركيز على قطاعى الطاقة والنقل ، قام جهاز شئون البيئة، بالانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر بمحطة كهرباء كفر البطيخ بمحافظة دمياط حيث تم ربط عدد ( 2) مدخنة ، وتم رصد كل من الجسيمات الصلبة الكلية وأكاسيد النيتروجين وثانى أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والظروف المرجعية، وبهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمدينة دمياط عدد 3 منشآت، بعدد ( 13 ) مدخنة.

وفى سياق متصل، تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط ، حيث تم ربط عدد ( 2) مدخنة ، كما جرى رصد كل من (أكاسيد النيتروجين وثانى أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والظروف المرجعية)، وبهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظة أسيوط عدد (4) منشآت بعدد (36) مدخنة .

وقد وصل إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية عدد (91) منشأة تمثل 451 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهازشئون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أى انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.