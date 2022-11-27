شكرا لقرائتكم خبر عن عصر جديد من "السياحة الصحية".. رئيس الوزراء يتابع الملف ويوجه بتعيين مسؤول متفرغ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير محمد نجم، نائب مساعد وزير الخارجية، واللواء مصطفي عبد الله، بقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء أيمن اسماعيل، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف السياحة الصحية يأتي ضمن ملفات العمل المهمة، حيث تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة العمل على النهوض به استغلالا لما نتمتع به من مقومات وامكانات، خاصة مع ما نشهده من جهود لتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذا البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي فى عدد من المحافظات، وهو ما يؤهلنا إلى أن تكون لدينا منظومة سياحة صحية متكاملة.



عصر جديد من السياحة الصحية

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم، من خلال مجموعة من المنشآت الصحية المتميزة، وتوفير عدد من البرامج السياحية التى تمثل عنصر جذب لهذه الفئة من السائحين، فضلا عن اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الدخول للدولة المصرية للحصول على الخدمات الصحية، وذلك بما يحقق الغرض من تطبيق هذه المنظومة، ويعظم العائد من مستهدفاتها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الترويج لمنظومة السياحة الصحية بشكل أكبر، وما نتمتع به من مقومات وحوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة، لافتا إلى الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية الحكومية، والتى شهدت تطويراً ورفع كفاءة خلال الفترة الحالية، إلى جانب المنشآت المملوكة للقطاع الخاص، مؤكداً: نستهدف إقرار برنامج متكامل لمنظومة السياحة الصحية، والعمل على تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتعيين مسئول متفرغ فى وزارة الصحة والسكان، لمتابعة ملف السياحة الصحية، بحيث يكون تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة، قائلا:"سأتابع بصورة شخصية ملف السياحة الصحية وخطوات النهوض به، وصولا لانجاح المنظومة بشكل متكامل".