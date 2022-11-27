شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تجرى مقابلات للأعضاء المرشحين للبعثة التعليمية المصرية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بأسماء المقبولين بالإعارة إلى البعثة التعليمية المصرية بالسودان، للعام الدراسى الحالى 2022/2023، كما طالبت الوزارة المديريات التعليمية، بسرعة إخطار المقبولين وإبلاغهم بالحضور إلى الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم يوم الإثنين 28 نوفمبر، وإحضار المستندات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- مفردات المرتب بعد العلاوة.

- صورة إيصال سداد النقابة.

- صورة إيصال سداد الزمالة.

- إخلاء الذمة المالية.

- فتح حساب لدى أى بنك بالعملة الأجنبية (دولار).

- جواز سفر سارى الصلاحية+2 صورة شخصية.

- البطاقة الصحية الدولية من أى مستشفى حكومي.

- شهادة صحية معتمدة تثبت خلو المعار من إصابته بفيروس سي.