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التعليم تجرى مقابلات للأعضاء المرشحين للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بأسماء المقبولين بالإعارة إلى البعثة التعليمية المصرية بالسودان، للعام الدراسى الحالى 2022/2023، كما طالبت الوزارة المديريات التعليمية، بسرعة إخطار المقبولين وإبلاغهم بالحضور إلى الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم يوم الإثنين 28 نوفمبر، وإحضار المستندات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

 

 

- مفردات المرتب بعد العلاوة.

 

- صورة إيصال سداد النقابة.

 

- صورة إيصال سداد الزمالة. 

 

- إخلاء الذمة المالية.

 

- فتح حساب لدى أى بنك بالعملة الأجنبية (دولار).

 

- جواز سفر سارى الصلاحية+2 صورة شخصية. 

 

- البطاقة الصحية الدولية من أى مستشفى حكومي.

 

- شهادة صحية معتمدة تثبت خلو المعار من إصابته بفيروس سي.

 

 

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