شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نظم قطاع الإعلام والعلاقات بإشراف اللواء ناصر محي الدين مساعد وزير الداخلية احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، بدار مراسم الشرطة بالجزيرة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، ونقل خلالها تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتداد لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

الداخليه تكرم ابناء الشهداء

الداخليه تكرم ابناء الشهداء الداخليه تكرم ابناء الشهداء



