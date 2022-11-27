شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى: الصحافة لا تحتضر.. وكل القضايا الكبيرة فى العالم تقودها المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي، إنه ليس صحيحا بأن مهنة الصحافة في لحظة احتضار لكنها في أشد لحظات التوهج فالقضايا الكبيرة أو الفضايح المالية أو تلوث البيئة فكل ذلك تقوده الصحافة.

جاء ذلك خلال منتدي مصر للإعلام اليوم الأحد، في جلسة تحت عنوان جدار الاستحقاق: ١٩٤ سنة صحافة مصرية.

أضاف أن هناك ثلاثة صحف تحولت إلي أحزاب مثل جريدة الإصلاح تحولت بعد ذلك لحزب الإصلاح، وكذلك الأمة أصبحت حزب الأمة، وجريدة اللواء التى أسسها مصطفي كامل تحولت فيما بعد للحزب الوطنى، ومن ثم فالصحافة صنعت تاريخ مصر السياسي.

وقال عيسى إن تنظيم الضباط الأحرار كان له نشاطان الأول هو نشاط الضباط أنفسهم، والثانى المنشورات أي الصحافة، ومن ثم فالواقع السياسي وتأثيره يقوم علي وجود صحافة قوية ومن ثم التأثير القوى للصحافة.

وأشار الي أن الصحافة هى محرك للمجتمع في كل مناحيه سواء في الفن أو الاقتصاد.