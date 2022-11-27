شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى بنين تلتقى مع رئيس أركان الجيش البنينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة جمهورية مصر العربية في بنين، مع "فركتو جيباجيدى" رئيس أركان الجيش البنيني، الذي أشاد بالدعم والمساندة المصرية لدول القارة الأفريقية ومن بينها بلاده.

وأثنى رئيس أركان الجيش البنيني خلال اللقاء على الدورات التدريبية التي تنظمها القوات المسلحة المصرية للكوادر العسكرية الأفريقية والتى تحظى بسمعة ممتازة لدى العديد من العسكريين فى بنين، الذين شارك الكثير منهم فى هذه الدورات، ويتطلعوا للمشاركة فى المزيد منها، ولمزيد من التعاون والتنسيق مع مصر.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية على التزام مصر بالتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبنين والدول الأفريقية الشقيقة فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك الدفاع.