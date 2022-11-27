شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن انطلاق مسابقة "نصر أكتوبر" لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا للمديريات التعليمية بشأن إطلاق الوزارة مسابقة (نصر أكتوبر) المستوحاة من الفيلم التسجيلى (حقائق النصر) (/https://fb.watch/f-zIIVDDLQ)، وذلك على مستوى مدارس الجمهورية.

تتضمن المسابقة عدة مجالات هى "(مسابقة فنية لأفضل إلقاء شعر يجسد حرب أكتوبر، ومسابقة ثقافية لأفضل صحيفة حائط بعنوان (نصر أكتوبر العظيم)، ومسابقة أدبية لأفضل قصة قصيرة بعنوان (نصر أكتوبر العظيم)".

وبالنسبة لشروط المسابقة، أوضح الخطاب أنه يتم طرح المسابقة على جميع المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، وتقوم كل مدرسة باختيار وإعلان فائز واحد فى كل مجال من مجالات المسابقة (إلقاء الشعر - صحيفة الحائط - القصة القصيرة)، وتقوم بإرسال الأعمال الفائزة إلى الإدارة التعليمية فى موعد غايته 2022/12/22، ويتم اختيار المدرسة الفائزة فى كلٍ من المجال الفنى (إلقاء الشعر)، والمجال الثقافى (صحيفة الحائط)، والمجال الأدبى (القصة القصيرة) بمعرفة الإدارة التعليمية فى موعد غايته 2022/12/29، من خلال أسطوانة مدمجة (CD)، على أن تقوم الإدارة التعليمية بتجميع الأعمال المرسلة الفائزة من كل المدارس ويتم تشكيل اللجان اللازمة لكل مسابقة لاختيار فائز واحد فى كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث، ويتم إرسال أسماء الفائزين والاسطوانات المدمجة (CDs) لمديرية التربية والتعليم فى موعد غاتيه 2023/1/12، وتقوم مديرية التربية والتعليم بتجميع الأعمال المرسلة من الإدارات التعليمية الفائزة فى كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث من كل المدارس، ويتم إرسال أسماء الفائزين والاسطوانات المدمجة (CDs) للوزارة فى موعد غايته 2023/1/19.

ونص الخطاب على أنه يتم موافاة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بتقارير متابعة لمراحل تنفيذ المسابقة، ويتم تشكيل لجان التحكيم من المختصين فى تلك المجالات (الفنية والثقافية والأدبية)، كما يتم تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لاختيار العشر مراكز الفائزة فى كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث، وسيتم تنظيم حفل الختام بأحد المسارح التابعة للوزارة لتكريم الطلاب الفائزين فى المجالات الثلاث، وتقديم الأعمال الفائزة ومناقشتهم فى مدى فهمهم واستيعابهم لنصر أكتوبر العظيم، وسيتم الإعلان عنه فى حينه.

أما بالنسبة لجوائز المسابقة، ستوزع جوائز مالية قيمة على الفائزين فى جميع مجالات المسابقة، وكذلك على كل المدارس الفائزة.

وسيتم الإعلان عن المسابقة على كل منصات التواصل الاجتماعى والإعلان عن جوائزها، كما سيتم الإعلان فى القنوات التلفزيونية والتحدث عنها وعن أهدافها، وإعلان الجوائز الضخمة التى تنتظر الفائزين، كما سيتم استضافة الفائزين فى القنوات التلفزيونية المختلفة.