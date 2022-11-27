شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مشايخ سيوة: "حياة كريمة" أحدثت طفرة هائلة فى الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الرحمن جبريل، أحد مشايخ واحة سيوة، الشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يقدم لأهالى الواحة من دعم، وإقامة العديد من المشروعات، وعلى ما تشهده الواحة من طفرة فى جميع المجالات، مضيفا أن أهالى الواحة كانوا يعانون من مشكلة الصرف الزراعى حتى وجه الرئيس السيسى بحل المشكلة، وأعطى الواحة شهادة ميلاد جديدة بحل تلك المشكلة.

وأضاف عبد الرحمن جبريل فى تصريحات له، أن الواحة تشهد الآن طفرة هائلة واهتمام غير عادى من قبل الرئيس السيسى، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت طفرة هائلة فى الواحة، وأن المدينة تشهد تطويرا لم يحدث من قبل.

وتابع عبد الرحمن جبريل، أحد مشايخ واحة سيوة :" نعيش الآن مرحلة ازدهار غير عادية، وجميع مشايخ وأهالى واحة سيوة يشكرون الرئيس السيسى على ما يقدمه لأهالى الواحة، ويقفون مع الرئيس قلبا وقالبا".