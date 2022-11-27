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ننشر جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية للفصل الدراسى الأول

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الجداول الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل للعام الدراسي الحالي. 

 

وتنطلق أولى امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول يوم 24 ديسمبر الحالي بامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

 

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت الموافق 24 ديسمبر امتحانات مواد القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات. 

 

ونتتهي امتحاناتهم يوم الخميس 29 ديسمبر بأداء امتحانات مواد المهارات المهنية والعلوم. 

 

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحان القرآن الكريم لجميع طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي شفويا، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون، شفويا في جميع المواد المقررة عليهم. 

 

كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023 بمادة الفقه.

 

ومن المقرر أن ينتهوا من امتحاناتهم يوم الخميس 19 يناير 2023 بأداء امتحانات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.

 

 

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية  يوم 14 يناير 2023.

 

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام امتحاناتهم، الامتحانات الخاصة بمادة الفقه واللغة العربية "ورقة أولى " وتشمل النحو والصرف.

 

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بأداء امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

 

وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، ويؤدي الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم. 

 

وتنتهي امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويؤدي الطلبة امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوي الرفيع. 

 

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويحدد موعدها من قبل المناطق التعليمية على أن تعقد قبل موعد الامتحانات التحريرية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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