شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توزع أجهزة لاب توب للطلاب ذوى الهمم بجامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان بالتعاون مع جامعة عين شمس احتفالية خاصة لتوزيع عدد 68 جهاز لاب توب علي الطلاب المكفوفين بجامعة عين شمس، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة وذلك فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي

حضر الاحتفالية كلا من الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء وقاده هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وقيادات جمعية الاورمان، والطلاب ذوي الهمم بمختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألفا و186 نضارة طبية لغير القادرين.