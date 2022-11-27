شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. كيف تتصرف مع طفلك إذا ضرب زميله بالمدرسة؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأم قد تتفاجأ بجواب استدعاء لها من المدرسة بسبب تعديها طفلها على زميله، الأمر الذى يجعلها تشعر بالدهشة وتتساءل عن السبب الذى دفع طفلها لضرب طفل آخر، وقد تندفع ولا تستطيع التعامل بطريقة صحيحة مع الطفل وتدفعه إلى التعدى أكثر على أطفال آخرين.

ونستعرض في هذا الإنفوجراف نصائح للتعامل مع الطفل العدوانى، وفقاً لما ذكره موقع "empoweringparents".



كيف تتصرف مع طفلك إذا ضرب زميل له بالمدرسة؟

التدخل على الفور:

عند ملاحظة أى سلوك عدوانى من الطفل يجب إيقافه فى الحال .

الإنصات للطفل:

يجب على الوالدين الإنصات جيداً لطفلهما والتعرف على أسباب ارتكابه هذا السلوك .

الاعتذار لأسرة الطفل المعتدى عليه:

يجب قطع وعد بعدم تكرار ما حدث لطفلهما مرة أخرى.

تعليم الطفل الهدوء:

يجب تعليم الطفل الهدوء وخفض صوته عند التحدث مع الآخرين.

تدريب الطفل على التحكم فى غضبه:

مثل ترديد جملة "أعلم أنك غاضب لكننا لا نضرب" .

أو توجيه بالعد حتى عشرة حتى يهدأ.

أو ممارسة تمارين التنفس العميق التى تساعده على الهدوء.