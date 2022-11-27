شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة الامتحانين الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى موحدة على مستوى الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الورقي للصف الأول الثانوى العام سيكون مخصصا لطلاب المنازل والطلاب الذين لن يتم تسليمهم التابلت حتى منتصف ديسمبر المقبل، وهؤلاء ستكون الأسئلة الواردة إليهم في كل مادة، هي نفس الأسئلة لزملائهم الذين يؤدون الامتحانات على أجهزة التابلت على مستوى الإدارة التعليمية.

وتابعت المصادر، أن الامتحان الإلكتروني لن يختلف عن الورقي لكل الطلاب على مستوى مدارس الإدارة التعليمية، وبالتالي فإن موجه المادة الذي سيقوم بإعداد الامتحان، لن يضع أسئلة مستهدفة لطالب الورقي، وأخرى لطالب الامتحان الإلكترونى.

وكانت الوزارة أكدت، أنه يتم عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة (85٪) باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى (15٪) يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.