شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لإحدى وحدات المنطقة المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بإستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة، وفى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل المنطقة المركزية العسكرية، وأن رجال المنطقة سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان، تلى ذلك استعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .

وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مجمع للصناعات يضم هنجر لإصلاح الدبابات وورش لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات للإطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات.

حضر إجراءات البيان وتفقد مجمع الصناعات عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.