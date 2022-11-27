شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ملتقى توعوى لطلاب مدارس بورسعيد للحفاظ على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن ملتقي (الطفولة وسلامتك تهمنا) بالمنشآت التعليمية ببورسعيد، بهدف التوعية بتوفير بيئة آمنة للأطفال والحفاظ علي سلامتهم من المخاطر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والتوعية بحقوق الطفل طبقا للاتفاقيات والمعايير الدولية، والتوعية بتأثيرات تغير المناخ علي الأطفال.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد الملتقي بقاعة الاجتماعات بمدرسة الفيروز البريطانية وذلك بمشاركة 10 مدارس خاصة ببورسعيد، بحضور الطلبة والطالبات والمدرسين والمشرفين، وألقى الدكتور إسلام بسام مدير المدرسة كلمة ترحيب بمدير المديرية وجميع الحضور، مؤكداً علي أهمية إقامة ملتقي الطفولة وسلامتك تهمنا وتوعية الطلاب وهيئة التدريس.

‏وافتتح مدير المديرية الملتقى مؤكداً أهمية دور مديرية القوي العاملة بكافة إدارتها، فى التوعية بالسلامة السلوكية بالمنشآت التعليمية والحماية من المخاطر، وكذلك حقوق الطفل طبقا للمعايير الدولية، وتنفذ المبادرة بإشراف إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الرعاية (وحدة الطفل) بالمديرية.

وشارك في الندوة إيمان مسعد مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية، ولمياء بعيلة مديرة إدارة الرعاية، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، وسيدة إسماعيل مديرة مكتب سلامة وصحة مهنية بورسعيد‏، ومحمد حجي ممثل المجلس القومي للأمومة و الطفولة ببورسعيد .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تقديم محاضرات السلامة السلوكية وتأمين البيئة المحيطة بالأطفال من المخاطر بالمنشآت التعليمية، وتم إقامة ورشة عمل تفاعلية للأطفال لمفهوم السلامة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في ظل الاتفاقيات والمعايير الدولية، والتغيرات المناخية وتأثيرها علي الأطفال، ومكافحة التنمر بالمدارس، وقدم المحاضرات محمد أمين مسئول شئون الطفل، ومروة علي مفتشة عمل مكتب الضواحي .