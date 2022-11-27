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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 خطوات هامة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وبحسب منشور الوزارة تضمنت الطرق ما يلى:-
1- حال ظهور أعراض لأمراض تنفسية التمس الرعاية الصحية مبكرا.
2- غط فمك وأنفك بمنديل عن العطس أو الكحة.
3- تجنب لمس الأنف والعين والفم.
4- اغسل يدك بانتظام.
5- تجنب الدخول للأماكن المزدحمة.
6- ارتداء الكمامة.
7- تناول لقاح كورونا واحصل علي الحرعات التنشيطية .