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الصحة تكشف 7 خطوات هامة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وبحسب منشور الوزارة تضمنت الطرق ما يلى:- 

1- حال ظهور أعراض لأمراض تنفسية التمس الرعاية الصحية مبكرا. 

2- غط فمك وأنفك بمنديل عن العطس أو الكحة. 

3- تجنب لمس الأنف والعين والفم. 

4- اغسل يدك بانتظام. 

5- تجنب الدخول للأماكن المزدحمة. 

6- ارتداء الكمامة. 

7- تناول لقاح كورونا واحصل علي الحرعات التنشيطية .

 


 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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