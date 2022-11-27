شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 خطوات هامة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وبحسب منشور الوزارة تضمنت الطرق ما يلى:-

1- حال ظهور أعراض لأمراض تنفسية التمس الرعاية الصحية مبكرا.

2- غط فمك وأنفك بمنديل عن العطس أو الكحة.

3- تجنب لمس الأنف والعين والفم.

4- اغسل يدك بانتظام.

5- تجنب الدخول للأماكن المزدحمة.

6- ارتداء الكمامة.

7- تناول لقاح كورونا واحصل علي الحرعات التنشيطية .



