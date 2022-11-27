شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فيروس كورونا متواجد حتى لو انخفضت حالات الإصابة "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه ما زال فيروس كورونا متواجدا حتى لو انخفضت حالات الإصابة.

ووجهت الوزارة عددًا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أطفالهم من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، أهمها غسيل اليدين باستمرار، والتنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف بشكل جيد، وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات، كما قدمت عددًا من النصائح لتعزيز مناعة الأطفال، منها كثرة شرب السوائل وتناول الأغذية التي ترفع المناعة، وتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين "سي".

وتابعت الوزارة: "لا توجد أي أبحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوي التنفسي، وشددت على أهمية الوعي الأسري بالتعامل مع الأمراض الفيروسية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وحذرت من استخدام المضادات الحيوية و"حقنة البرد القاتلة" التي يلجأ إليها المواطنون داخل الصيدليات دون طبيب مختص.