شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة و1.4 طن سكر داخل مخزن لحجبها عن البيع بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة، جهودها بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين فى تنظيم الحملات التموينية لتمشيط الأسواق ومواجهه ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة والتصدى لجشع بعض التجار.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين فى ضبط منشأة بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر تقوم بتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر فى جراكن بلاستيكية لتوزيعها على المحال والمطاعم وطرحها للمستهلك، وبحوزته طن زيوت غير صالحه وبدون فواتير أو بيانات تفيد مصدرها، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 1.8 طن طحينة مجهولة المصدر معدة للتوزيع على المستهلك بدون بيانات تفيد مصدرها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى ضبط 1.4 طن سكر داخل مخزن بالهرم بغرض الاحتكار وحجبها عن البيع للمستهلك ولا يتوافر لديه فواتير تفيد المصدر.

كما تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مديرية الطب البيطرى فى ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال حملات تمشيطية للمحال والمنشآت التجارية والمطاعم لضمان سلامة المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق والتعاون الدورى مع مباحث التموين ومديرية التموين لشن الحملات التموينية على المنشآت للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها حفاظا على السلامة العامة.