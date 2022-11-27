شكرا لقرائتكم خبر عن غطاء سحابى على شمال البلاد يحجب أشعة الشمس ويعمل على تلطيف الحرارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى غطاء سحابى على شمال البلاد يحجب أشعة الشمس ويعمل على تلطيف درجات الحرارة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.