شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس لطيف بأغلب الأنحاء وفرص أمطار تمتد خفيفة للقاهرة ليلا والصغرى 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30% .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.