شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة الذرية: استوفينا شروط الحصول على جهاز علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه الهيئة انتهت من استيفاء كافة الشروط التى حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على جهاز علاج الأورام لعلاج معظم حالات مرضى السرطان فى مصر لإتاحتها للجميع.

وأوضح الحاج فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش المؤتمر الأفريقى العاشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أنه سيتم إلحاق الجهاز الجديد بوحدة علاج الأورام الملحقة بالهيئة الطاقة الذرية، موضحا أن هذه الوحدة غير هادفة للربح و ستساهم بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار لمرضى السرطان.

وتابع الحاج: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية (قطاع افريقيا) تقوم بعقد هذا المؤتمر العلمى عللى مستوى أفريقيا كل عامين فى إحدى الدول الأفريقية الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا المؤتمر من ضمن برنامج مشروع الافرا الخاص بأمان التشغيل والاستخدامات السلمية لمفاعلات الأبحاث النووية. وقد تم طلب استضافة المؤتمر الأفريقى العاشر بمصر هذا العام، حيث إن تاريخ هذا المؤتمر يتزامن مع احتفال هيئة الطاقة الذرية بمرور 25 عاماً على إنشاء مفاعل مصر البحثى الثانى وتشغيله الآمن من أجل استخداماته السلمية فى إنتاج النظائر المشعة وبناء الكوادر العلمية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا النووية، مما يعكس أيضاً مكانة مصر الدولية فى هذا المجال".

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولى، إنه سيشارك فى هذا المؤتمرعدد 70 عالماً من 15 دولة أفريقية وهى الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مصر العربية، إثيوبيا، غانا، كينيا، ليبيا، المغرب، النيجر، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا وهو تجمع أفريقى كبير لدعم التعاون الدولى بين الدول الأفريقية.