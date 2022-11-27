شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. البلاد تتأثر بمنخفض السودان وأمطار على السواحل الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، يومي الإثنين 28 نوفمبر والثلاثاء 29 نوفمبر، حيث تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض السودان الموسمي علي معظم المناطق الجنوبية للبلاد من شمال الصعيد الي أقصي الجنوب.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يدفع ذلك كمية من الرطوبة، كما يؤدي إلي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ الفرصة لسقوط الأمطار.

وعن حالة الطقس خلال هذين اليومين، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر تتأثر بأمطار خفيفة إلي متوسطة وتصبح الأجواء غائمة بشكل عام يوم الإثنين 28 نوفمبر.

وتابعت: وتصل إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.