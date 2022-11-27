شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تعقد مؤتمرا غدا لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها عقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الإثنين، مؤتمرا صحفيا للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة.

لقاح تجريبى لـ 20 نوعا للأنفلونزا يعطى ذاكرة مناعية قوية للوقاية من المرض

تجارب جديدة على لقاح شامل ضد سلالات الأنفلونزا المختلفة يمنح الناس ذاكرة مناعية قوية للوقاية من المرض، وحماية الأشخاص من الأنواع المختلفة لمنع الأوبئة المستقبلية للأنفلونزا.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز يقدم اللقاح التجريبي حماية واسعة ضد جميع الأنواع الفرعية لفيروس الأنفلونزا A و B الــ 20 المعروفة في الاختبارات الأولية على الفئران والقوارض، مما قد يفتح مسارًا للقاح الإنفلونزا الشامل الذي قد يساعد في منع الأوبئة في المستقبل، وفقًا لدراسة أمريكية نُشرت مؤخرا.

يستخدم اللقاح المكون من جرعتين نفس تقنية الرنا المرسال (mRNA) المستخدمة في لقاحات كورونا التي طورتها شركة فايزر Pfizer مع BioNTech وموديرنا Moderna إنه يسلم جزيئات دهنية صغيرة تحتوي على تعليمات mRNA للخلايا لإنشاء نسخ متماثلة لما يسمى بروتينات هيماجلوتينين التي تظهر على أسطح فيروس الإنفلونزا..

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية، اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 2022، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى ونجاة طاقمها دون حدوث أى أضرار بمنطقة سقوط الطائرة.

وزير المالية: مصر تجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأداء الجمركي، موجهًا بتعظيم جهود تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف الإنتاج بقدر الإمكان.

أبدى الوزير، اعتزازه بنجاح الدولة المصرية في التنظيم الاحترافي لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ على نحو أبهر العالم، موضحًا أن مصر ستجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء

دون تدخل بشرى.. ماكينات تستخرج وثائق الأحوال المدنية والاستمارات للمواطنين

تطور كبير في قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في الجمهورية الجديدة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي هذا الإطار، بات بالإمكان استخراج عددا كبير من الوثائق بالأحوال المدنية دون تدخل بشري، حيث يتعامل المواطن مع ماكينات تستخرج عددا من الوثائق ويسدد لها الرسوم دون تعامل بشري.

ويستطيع المواطن استخراج عددا من الوثائق عبر هذه الماكينات من بينها "شهادات الميلاد والقيد العائلي"، ويسدد الرسوم لها مباشرة.

وتعمل هذه الماكينات حتى التاسعة مساءً يوميا بمقر الأحوال المدنية بالعباسية، ومن المقرر تعميمها لاحقا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون.. عبد القادر وطاهر وشريف فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

مصرع شخص وعشرات المفقودين في انهيار جليدى بجزيرة إيطالية.. صور

عثرت فرق الطوارئ الإيطالية على جثة امرأة، خلال البحث عن الأشخاص المفقودين الذين فقدوا في انهيار جليدى بجزيرة ايشيا جنوب إيطاليا بسبب الأمطار الغزيرة الليلة الماضية.

تقارير: النصر السعودي يعرض على رونالدو مليون و200 ألف إسترليني أسبوعيا

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، عن العرض الخيالى المقدم من النصر السعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق بعد فسخ تعاقده مع ناديه، حيث ترددت الكثير من الأنباء عن اهتمام النصر السعودي بضم رونالدو بعد انتهاء كأس العالم.

وقالت الصحيفة، إن النصر السعودي قدم عرضاً يقرب من 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا على قائد منتخب البرتغال، للعب في المملكة العربية السعودية.

مواجهة نارية بين إسبانيا وألمانيا فى كأس العالم 2022 الليلة

يستضيف إستاد "البيت" مباراة إسبانيا وألمانيا فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد "البيت"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة فى بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

مجلس الشيوخ يستنكر ويرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان فى مصر

أكد مجلس الشيوخ، رفضه بأشد العبارات، وأقسى المعانى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، فى كلمة له أمام المجلس اليوم بالجلسة العامة، "استقبلنا جميعاً بكل استياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي- فى الرابع والعشرين من نوفمبر الجارى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر".

دى بروين يتصدر قائمة أغلى 7 لاعبين فى المجموعة السادسة بالمونديال.. إنفوجراف

يتصدر كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا قائمة أغلى اللاعبين فى المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر. وتبلغ القيمة السوقية للنجم إيدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا 80 مليون يورو وهو أغلى لاعب داخل المجموعة السادسة.

نصف الإسبانيين يعانون من الجفاف بسبب نقص المياه.. 18 منطقة تعلن الطوارئ

تعانى إسبانيا من موجة جفاف بسبب استمرار نقص المياه، ووفقا لأحدث تقرير متاح من المديرية الفرعية العامة للتخطيط الهيدرولوجي التابعة لوزارة الانتقال الإيكولوجي ( ميتيكو)، فإن ما يقرب من نصف السطح الإسباني يعاني من الجفاف لفترة طويلة.

شبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.