شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة على كافة الأنحاء وأجواء مائلة للبرودة ليلا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، وذلك خلال الأيام المقبلة، خاصة درجات الحرارة الصغرى ، ليسود أجواء مائلة للبرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية

ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما يلى خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

و يشهد اليوم الأحد ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.