شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الأحد 27 نوفمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الإثنين 28 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 29 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30٪ إلى 40٪ على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- من الأربعاء 30 نوفمبر حتى الجمعة 2 ديسمبر:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .