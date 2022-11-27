شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر عبد الكريم: مواقع التواصل الاجتماعى أفضل وسيلة ليعبر كل شخص عن رأيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جعفر عبد الكريم مقدم برنامج جعفر توك على دويتشه فيله الألمانية، إن مواقع التواصل الاجتماعي هى أفضل وسيلة لكى يعبر كل شخص عن رأيه، ونستطيع أن نتحدث في كل الموضوعات بحرية ودون قيود من خلالها.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الجمهور المتمرد: لماذا يصعب فهمه على وسائل الإعلام؟"، ضمن فعاليات منتدي مصر للإعلام، اليوم الأحد.

أضاف جعفر، أن السؤال الذي نسأله لأنفسنا يوميا هو لماذا لا أستطيع أن أكون كما أريد أن أكون؟، موضحا أن جمهور الشباب يتفاعل مع كل الأحداث ويتابع كل شيء، مؤكدًا أن المحتوى الصحفي المميز يفرض نفسه بغض النظر سوا تم تصويره بتقنيات حديثة أو حتى بجودة أقل.

وعرضت آية شعيب تجربتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن التعامل بشكل مختلف وإنشاء محتوى مميز يساعد بشكل كبير في التعاطي مع الجمهور علي نحو أفضل.

أضافت شعيب أن الجمهور في حاجة لمحتوى مميز ليتفاعل معه، وإذا وجده يتفاعل معه حتى لو تم بثه من كاميرا موبايل داخل سيارته.