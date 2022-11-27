شكرا لقرائتكم خبر عن "خريجى الأزهر" تطلق أسبوع البحث العلمى بكلية أصول الدين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الجهود العلمية التي تقوم بها المنظمة؛ لخدمة الطلاب خاصة طلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر؛ انطلق أسبوع البحث العلمي بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ حيث يشمل عدة لقاءات تلقي الضوء على كيفية البحث في تراث علماء التفسير والعقيدة والفلسفة والحديث؛ مما يساعد الباحث على تكوين ملكة البناء المعرفي لديه، والذي يساعد بدوره على التعامل مع كتب التراث وما تحويه من كنوز المعرفة وهذا يستوجب منهجا علميا منضبطا خاصة عند التعامل مع المسائل التي تخص العقيدة.

ومن أجل الوصول إلى النتيجة المرضية الخاصة بالبحث العلمي لطالب الدراسات العليا لم تغفل محاضرات الأسبوع الثقافي جانب التعامل مع القضايا المعاصرة وما بها من تشابكات العصر وكيفية تعامل الطالب مع المصادر العلمية القديمة والحديثة، وإنزال قضاياها منزلة الواقع المعاش بما لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة.

وقد بدأ الاسبوع العلمي بكلية أصول الدين بالقاهرة، بمحاضرة للدكتور عبدالفتاح العواري - العميد السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة حملت عنوان "أصول البحث في تراث المفسرين" أشار فيها إلى أهم الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الباحث عند الرجوع إلى المصادر الرئيسية التي تتعامل مع آيات القرآن الكريم، وكيفية تفسير الآية الكريمة من خلال سابقها ولاحقها والسياق العام الذي جاءت فيه مع مراعاة أصول البحث العلمي الخاص بتفسير القرآن الكريم.

يشارك في أسبوع البحث العلمي نخبة من أساتذة الأزهر المتخصصين، ويستمر هذا المحفل العلمي حتى نهاية الأسبوع.