شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالإسكندرية تجرى زيارات ميدانية لمتابعة التدريب المهنى للخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بعمل زيارة ميدانية لإحدى شركات السيارات، ومتابعة الشباب الخريجين وعددهم 16 متدربا بعد انتهاء تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للمديرية، وبدء التدريب العملى بالشركة على مهنة ميكانيكا سيارات للتعرف على أحدث التقنيات الحديثة والتطورات التكنولوجيا فى صناعة السيارات من واقع سوق العمل.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم تنفيذ زيارة لمواقع العمل بالشركة، واستقبله مسئولو المنشأة، مقدمين الترحيب له والشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة مشيدين بدورها الرائد فى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظات.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد لقاء مع جميع المتدربين الذين اجتازوا اختبارات نهاية التدريب بنجاح للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذى تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية، وكذا تم مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، وحثهم على الاجتهاد بالعمل من أجل تحقيق طومحتهم وشجع سيادة المتدربين للاندماج بسوق العمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المتدربين اجتازوا الدورة بنجاح، والذين تم تدريبهم فى مراكز التدريب التابعة للمديرية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات المحافظة المختلفة، وذلك حسب المهن التى تم التدريب عليها.

وقال "الغمراوى" فى تقريره، إنه شارك فى الجولة إيفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، وداليا عبد المجيد الباحث بإدارة مراكز التدريب، ومى مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وحازم عبد المحسن مفتش مكتب التفتيش بالعامرية وحنان مدير مركز محرم بك، وسامى مرهم مدرب مهنة ميكانيكا السيارات بالمركز .