شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عضوية المحكمة الدستورية بالمكتب التنفيذى لمؤتمر رؤساء المحاكم العليا الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقي في دورته السادسة، عن استمرار عضوية المحكمة الدستورية العليا المصرية، في المكتب التنفيذي للمؤتمر رغم استنفاد المدد المقررة لعضويتها في المكتب.

قال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، في بيان اليوم الأحد، إن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، ترأس اليوم أولى جلسات المؤتمر المقامة حاليا بالمملكة المغربية، بمشاركة 42 هيئة دستورية إفريقية، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالقضاء الدستوري، مشيرا إلى أن الجلسة تناولت مناقشة الدساتير الوطنية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية.

وأوضح المستشار الدكتور طارق شبل، أن قرار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقي - التابع للاتحاد الإفريقي- باستمرار عضوية المحكمة الدستورية العليا المصرية، في المكتب التنفيذي للمؤتمر، يأتي تقديرا للدور الريادي للمحكمة المصرية، على المستوى الإفريقي