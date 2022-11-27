شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إتاحة ملف التطور الدراسى لطلاب المسار المصرى بمنصة "أبناؤنا فى الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خلال لقاء أبناء الجالية المصرية في الرياض والمنطقة الشمالية بمقر القنصلية العامة، أن هناك تنسيقا مستمرًا مع وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي، لتلبية طلبات الأسر المصرية بالخارج، وذلك في لقاء مفتوح بأعضاء الجالية المصرية بالمملكة، بحضور السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق، والسفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والوفد الرسمي المؤلف من ممثلي عدد من الوزرات والهيئات المصرية.

وخلال الرد علي أسئلة الحضور من الجالية بالرياض والمنطقة الشمالية والاستفسارات الخاصة بالتعليم وفقًا للمسار المصري، وكل ما يخص أبناؤنا في الخارج، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة الدور الرائد الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدة بجهود الوزير رضا حجازي، والتنسيق لاستحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج لأول مرة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، ضمن حزمة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة، على اهتمام مصر بملفات التعليم، موضحة أن جهود العلماء تسهم في دفع جهود التنمية ولذلك يأتي التعليم في صدارة الاهتمامات، ولذلك حرصت وزارة الهجرة على وجود ممثل عن وزارة التربية والتعليم للرد على استفسارات المصريين بالخارج فيما يتعلق بهذا الملف.

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في حل مشكلات الجاليات المصرية بالخارج، والتنسيق المستمر لذلك، مع الجهات المعنية، ومن بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث شاركت الدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة "أبناؤنا في الخارج"، بوزارة التربية والتعليم، والمعني بتنظيم تعليم المناهج الدراسية لأبناء المصريين في مختلف الدول.

وفي لقاء مباشر، تناولت الدكتورة إلهام فتحي مختلف الحالات والأسئلة المتكررة من جانب المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن موقع "أولادنا في الخارج" يضم إجابات وافية لمختلف الأسئلة الشائعة، ويمكن متابعته عبر الرابط:

وفي حديثها أشارت "فتحي" إلى ما قامت به بعض مدارس المملكة من العمل بنظام 3 فصول دراسية، وإضافة مواد جديدة، موضحة الحصول على موافقة السيد وزير التربية والتعليم بمعادلة طلاب هذه الشهادات، متضمنة طلاب المسار السعودي والشهادات الدولية.

وحول تكرار الأسئلة المتعلقة بمدارس المسار المصري، أوضحت د. إلهام فتحي، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارا بإتاحة التطور الدراسي للطالب، ويتم إرسال امتحانات طلاب المسار المصري من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وتوافر امتحانات ورقية، تحت إشراف السفارة والمكاتب الثقافية، وسيتم التصحيح في مصر، مثمنة حرص السفيرة سها جندي على التواصل الدائم والمستمر لصالح المصريين بالخارج.

وأكدت "فتحي" أنه سيتم منح طلاب المسار المصري شهادات معتمدة من وزارة التربية والتعليم في مصر، وإتاحة ملف التطور الدراسي خلال مختلف المراحل الدراسية، وذلك لطلاب أكثر من 130 مدرسة مسار مصري بالمملكة، وذلك بداية من عام 2023، بجانب إتاحة تلك البيانات للطلاب عبر موقع "أولادنا في الخارج".

وأهابت د. إلهام فتحي بجميع أبنائنا الدارسين بالخارج، أن يتم دفع أي رسوم عبر المنصة، مؤكدة أنها الطريقة الوحيدة لتلقي أي رسوم، ولا يوجد أرقام للتحويل عبر شبكات الاتصالات، وأن التقديم بمقر إدارة "أولادنا في الخارج" يكون بدون دفع أي رسوم، حيث أوضحت السفيرة سها جندي لرموز الجالية أهمية تعريف أبناء الجالية بذلك.

وتضمنت أسئلة الجالية عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي ومعادلة الشهادات واعتمادها، وكذلك ما يتعلق بتنسيق الجامعات المصرية لأبناء المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج، ودرجات التنسيق الخاصة بهم.

وأعربت السفيرة سها جندي، عن شكرها لنائب رئيس المكتب الثقافي بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بالرد على كافة الأسئلة المتعلقة بدراسة المصريين بالخارج في الجامعات المصرية وضوابطها، وأكدت وزيرة الهجرة ترحيب الوزارة بتلقي أي مقترحات من أبناء مصر حول العالم، للرد عليهم من جانب المختصين، على مدار الساعة.