شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية للعام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية للعام السابق، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وشارك في اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يونان شحاتة، مسؤول لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية، ومسؤولو، وأعضاء لجان المهرجان الإيبارشي المختلفة.

وتضمن اللقاء تكريم الحاضرين، لمجهوداتهم المبذولة خلال المهرجان السابق، كما أهدت لجنة المهرجان درع مهرجان العام الماضي للأب البطريرك، والذي كان تحت عنوان "الشركة مسيرة إييارشيتنا".

جدير بالذكر، أن مهرجان الإيبارشي للعام المقبل سيكون تحت شعار "المشاركة".