شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ثقافية لسفارة مصر بسلطنة عمان بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمانية وتحت رعاية الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية، احتفالية ثقافية بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، حيث قام بتشريف الحفل بالحضور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك على هامش زيارته إلى سلطنة عمان للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث حول مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من المسئولين العمانيين وكبار الشخصيات.

والقى السفير خالد راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان، كلمة استعرض خلالها مسيرة العلاقات التاريخية وتطورها بين البلدين الشقيقين، وجهود تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، والتي توجت بزيارة رئيس الجمهورية لمسقط خلال شهر يونيو الماضي.

ومن جانبه، أكد الشيخ خليفة الحارثي في كلمته على عمق الروابط التي تربط البلدين، والتفاهم والتنسيق المستمر بينهما وتوافق مواقفهما في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

هذا، وشمل برنامج الاحتفال معرضاً فنياً للوحات للفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، والذي يضم أعمالاً تعكس جانباً من تداخل الثقافات بين البلدين، بالإضافة إلى حفل غنائي للفنان العماني محمد المنجى والفنانة المصرية نسمة محجوب.