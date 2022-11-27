شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الدولية العربية للهجن والتراث بشرم الشيخ 20 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أن البطولة الدولية العربية الأولي للهجن والتراث سوف تنطلق بمدينة شرم الشيخ يوم 20 يناير القادم، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة العديد من الدول العربية، وفى مقدمتها الإمارات والسعودية والكويت والأردن وقطر وعمان، هذا إلى جانب أندية الهجن والفروسية بمحافظات شمال وجنوب سيناء و قنا و أسوان والأقصر ومطروح والسويس والإسماعيلية والشرقية والوادي الجديد، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لافتتاح مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، والذي يعد واحدا من أفضل مضامير السباق على مستوى الوطن العربي.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن البطولة تنظمها محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري للهجن ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية"، ويتخلل البطولة أمسيات ثقافية وحفلات للفنون الشعبية تعبر عن التراث العربي الأصيل علاوة على تنظيم معارض للحرف والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن البيئة البدوية .

وأوضح فوده أن المحافظة استعدت لهذا الحدث الرياضي الهام ليخرج في أبهى صورة ممكنة تعزز المكانة العالمية التي تحتلها مدينة شرم الشيخ حيث تم الانتهاء من تطوير المضمار وتجهيزه للسباق علاوة على رفع كفاءة المنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار وتحديث المقاعد والمظلات بطول طريق المضمار، كما تم إنشاء مسجد وقرية للتراث البدوي لعرض المشغولات اليدوية، وتم إنشاء مركز لتدريب السيدات على الحرف البدوية حفاظا عليها من الاندثار، كما تم إقامة عزب للهجن وحظائر للحيوانات ومستشفى بيطري، لافتا إلى اهتمام الدولة بسباقات الهجن متعدد الأهداف باعتبارها قوة اقتصادية وسياحية وليست رياضة فقط .

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن رعاية الرئيس السيسى للبطولة الدولية العربية الأولي للهجن والتراث بمدينة شرم الشيخ، تضفي أهمية خاصة وبعدا وطنيا وقوميا يضاعف من أهمية البطولة على المستوي العربي والعالمي خاصة وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بالتراث العربي والبدوي وحرصه علي دعم أواصر الأخوة مع الأشقاء العرب والصداقة مع شعوب العالم، ودعم القيم الحضارية والمنافسات الشريفة وفتح آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات خاصة الرياضية والثقافية والسياحية، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تولى اهتماما بجميع الألعاب سواء كانت أولمبية أو غير أولمبية أو نوعية لما لذلك من مردود إيجابي على الصحة العامة وتحسين القدرات البشرية التي تعد هي أهم عناصر التحضر والإنتاج فضلا عن الأهداف الإستراتيجية الأخرى ومنها الارتقاء بالإمكانيات المصرية القادرة على حصد المراكز المتقدمة في جميع المنافسات الدولية.

ولفت وزير الرياضة الى أن مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ يعد من أبرز الإنجازات الرياضية التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية حيث روعي فى تصميمه أفضل المعايير الدولية، وعلى غرار أفضل الأندية العالمية وسوف يسهم بشكل مباشر في ممارسة اللعبة بشكل وأسلوب احترافي يدعم السياحة الرياضية، ويحقق الرواج الثقافي والتجاري بجنوب سيناء.

وأعرب عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن عن سعادة جميع أبناء القبائل العربية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للبطولة الدولية العربية الأولي للهجن والتراث، والتي تقام بمدينة شرم الشيخ، خاصة أن تلك الرياضة التراثية لها أهمية خاصة لدى القبائل العربية، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها 11 ناديا للهجن ساهمت أنشطتها في توفير ألاف فرص العمل وتحقيق رواج تجاري لبيع وشراء الجمال.

وأكد إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لرياضة الهجن وما يرتبط بها من فعاليات ومهرجانات تبرز التراث العربي وتضمن تبادل أنشطته المختلفة، مشيرا إلى أن المؤسسة وضعت كافة إمكانياتها وإصداراتها لخدمة البطولة وقامت بتوفير جميع مقومات التغطية الإعلامية المميزة على المستويين المحلى والدولي بالتنسيق مع كبرى المؤسسات الإعلامية الوطنية كما تقرر إصدار نشرات يومية باللغتين الفرنسة والإنجليزية لتسويق المهرجان دوليا .

وقال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية إن مصر صاحبة تاريخ طويل في ممارسة رياضة سباقات الهجن وتأتى البطولة تتويجا لسجل الإنجازات الرياضية التي حققتها الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بالرياضات التراثية والتي تبت فعليا قدرتها وتأثيرها الايجابي على دعم السياحة الرياضية في مصر، مشيرا إلى أن مضمار الهجن بشرم الشيخ رسخ مكانته على المستوى المحلى والعربي والعالمي من خلال فاعليته المستمرة والنشطة والجادة والتي تقام بصفة منتظمة ورغم أن المضمار لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات إلا أنه بات واحدا من أشهر مواقع سباقات الهجن في العالم.