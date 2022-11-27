شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: المحافظة حظت باهتمام كبير من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة حظت باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن واحة سيوة محظوظة باهتمام وعناية القيادة السياسية بها .

وأضاف محافظ مطروح خلال لقاءه بالإعلاميين على هامش المؤتمر الذى نظمته محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، حول الإعلام وتنمية السياحة فى سيوة، أنه تم توسعة طريق مطروح سيوة، ورفع كفاءته، كما تم عمل طريق أخر موازى، وأنه تم توسعة الطريق الساحلى الدولى.

وأشار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى أن مشروع توليد الطاقة الكهربائية من أهم المشروعات القومية بالمحافظة، وأن محطة تحلية مطروح عملت دور كبير وأن محطات التحلية قضت على مشاكل احتياجهم للمياه.