شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 6 آلاف بطاقة رقم قومى بسيارات الأحوال المدنية المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (6922) بطاقة رقم قومى، وعدد (13897) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 26/11/2022.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (259) بطاقة رقم قومى و عدد (342) مصدراً مميكناً.

كما واصلت إدارة الإعلام والعلاقات بالقطاع الاستجابة لإلتماسات أهلية الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (15) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى - الرياضية - الجهات الحكومية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (203) مواطنين.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظات (المنوفية – أسوان – الدقهلية - البحيرة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (أشمون – أبو حمص – النوبارية - شبراخيت - السنبلاوين – تمى الأمديد – كوم أمبو) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم قومى لعدد (1778) مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (128) مواطنا ومواطنة.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.