شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تحويل الشبكة القومية إلى ذكية الحل الجذرى لخفض نسب الفقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحويل الشبكة القومية للكهرباء لشبكة ذكية هو الحل الجذرى للقضاء على نسب الفقد، لافتا إلى أن التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية وتركيب محولات ذكية سيكون هو الحل فى إنهاء أزمة سرقات التيار الكهربائي فى مصر.

أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى وانتظام معدلات الشحن بشكل كبير خلال الفترة الماضية.