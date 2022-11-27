اعتماد كلية "طب الفم والأسنان" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة

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القاهرة - سامية سيد - أول مركز للتدريب فى أفريقيا والشرق الأوسط يشمل على 300 وحدة للاختبارات الإلكترونية مجهزة طبقا لأعلى المعايير الدولية

د. أشرف حيدر: تجهيز أكبر القاعات لعقد الاختبارات الخاصة بالجمعية الملكية للجراحين بكلية طب الاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فى إطار سعى إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لوضعها فى المكانة الدولية المرموقة، تم اعتماد كلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كمركز للتدريب للجمعية الملكية للجراحين بأدنبرة، حيث شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية قبول الاعتماد من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بحضور د. فيليب تايلور عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، ود. أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يأتى ذلك بدعم خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى يولى الابتكار والبحث العلمى اهتماماً خاصاً، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.

وأكد د. أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن د. فيليب تايلور عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، ناقش الاستعدادات الخاصة بإعداد قاعات الاختبارات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعقد الاختبارات الخاصة بالجمعية الملكية للجراحين بكلية طب الاسنان بالجامعة، موضحا أن مركز التدريب يعد المركز الوحيد فى أفريقيا والشرق الأوسط وسوف يتم الانتهاء منه خلال العام المقبل، ويشمل على 300 وحدة للاختبارات الإلكترونية مجهزة طبقا لأعلى المعايير الدولية.

وعلى هامش زيارته للقاهرة قام د. فيليب تايلور عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، بتفقد كلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى د. سعاد كفافى الجامعى، والمكتبة المركزية بالجامعة، والمكتبة الالكترونية وقاعات الاختبارات الالكترونية، ورافقه كل من د. أشرف حيدر رئيس الجامعة، ود. عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، ود. أشرف حاتم، ود. هالة المنوفى عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وكان د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أشاد بتفوق وبنجاح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في اجتياز الاعتماد المبدئي من الكلية الملكية بأدنبرة كمركز مؤهل لتوفير التدريب اللازم للتأهيل لزمالة الكلية الملكية المتخصصة، واجتياز معايير الكلية الملكية وتحقيق متطلبات الاعتماد كعلامة على جودة الخدمات التعليمية والطبية بالجامعة، مؤكدا على أهمية التعاون مع الكلية الملكية بأدنبرة في كافة التخصصات المختلفة، خاصة وأنها تُعتبر واحدة من أكبر الكليات فيما يخص الحاصلين على الزمالة والتي تأسست منذ أكثر من خمسمائة عام، وتمنح الزمالة فى جميع التخصصات الطبية.

الجدير بالذكر أن د. أيمن عاشور شهد تسليم الشهادة المقدمة من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة لرئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لاجتياز الاعتماد المبدئى من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة كمركز مؤهل، لتوفير التدريب اللازم للتأهيل لزمالة الكلية الملكية المُتخصصة.