شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقدم الدعم النفسى للمسنات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية مشاركة المرأة احتفالها بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من (25) نوفمبر حتى (10) ديسمبر من كل عام، حيث قام وفد من قطاع حقوق الإنسان بزيارة (مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى - المعهد القومى للأورام بالتجمع الخامس) وإهداء السيدات المحجوزات والمترددات هدايا عينية.

كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتنظيم زيارات بمشاركة ضباط قطاع حقوق الإنسان لـ دور (رعاية المسنات - إستضافة وتوجيه المرأة) بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) لتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للنزيلات والمترددات وإطلاعهن على الخدمات التى تقدمها الوزارة لهن مع توزيع عدد من الهدايا العينية عليهن بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المقيمات وصرف العقاقير الطبية لهن بالمجان.

كما قام قطاع الرعاية الإجتماعية بالوزارة بتنظيم إحتفالية بنادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية.

وفى سياقٍ متصل، نظمت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة زيارات لعدد من دور (رعاية المسنات - إستضافة وتوجيه المرأة والمستشفيات) لتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للسيدات المقيمات والمحجوزات وإطلاعهن على الخدمات التى تقدمها لهن الوزارة وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهن.