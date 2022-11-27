أكاديمية الشرطة تنظم ورشة تدريبية للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة

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القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثانية والعشرين موجهة للكوادر الإدارية للمجالس القومية المتخصصة لـ"الأشخاص ذوى الإعاقة - الطفولة والأمومة- حقوق الإنسان" تحت عنوان (مواجهة مخطـــطــات إسقــــــاط الدول) خلال الفتـرة مـن (20-24/11/2022م) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام، وجهود الدولة المصرية فى إحباط مخططات إسقاط الدولة).

يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.