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رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين فى حملة مكبرة بميدان الجيزة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب، حملات مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام والتصدى للمخالفات وردع المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأسفرت الحملة، عن رفع كافة تعديات وإشغالات المحال والباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب وجسر الكونيسه بالمنيب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورصد ومتابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء وأملاك الدولة والتعامل الحازم حيالها، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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