شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تساعد شخصا تعطلت به السيارة على الطريق فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة فورية، قدمت الأجهزة الأمنية بالفيوم المساعدة لقائد سيارة ومستقليها تعطلت بهم السيارة حال سيرهم بإحدى الطرق، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم بوجود بلاغ استغاثة وطلب مساعدة بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير إحدى السيارات قيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) وبصحبته (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية ") متجهين للتنزه بإحدى القرى السياحية بدائرة المركز، وتعطل السيارة نتيجة غرزها بأحد الكثبان الرملية على جانب الطريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى وتم انتشال السيارة، والإطمئنان على سلامة قائد السيارة ومستقليها، وقد لاقى ذلك استحساناً منهم وتم استكمال رحلتهم بسلام وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.