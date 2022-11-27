شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية حول الفتاوى الدينية وتنظيم الأسرة بـ"القومى للبحوث الاجتماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على بحث ودراسة الموضوعات المطروحة على الساحة بأسلوب علمى رصين، يعقد المركز غدا ورشة عمل بعنوان " الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة"، وذلك برعاية الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز, وبحضور الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، وبرئاسة الدكتورة نجوى خليل أستاذ الإعلام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية الجنائية ووزير التضامن الاجتماعى (الأسبق).

وتقدم كلا من د. أسماء فؤاد - أستاذ الإعلام المساعد بالمركز، ود. أمانى السيد مدرس الإعلام بالمركز ورقة علمية بعنوان" تنظيما لأسرة جائز الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة"، وتهدف الورقة إلى البحث فى مدى التفاعل الجماهيرى مع فتاوى تنظيم الأسرة التى تبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، ومعرفة علاقة هذه الفتاوى بمعرفة الجمهور ووعيه بالقضية، ومدى القبول المجتمعى لمثل هذه الفتاوى والوسائل الاتصالية المفضل بثها من خلالها، وذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين وعلماء الدين وصناع القرار، والمهتمين بالقضية من مختلف المجالات.