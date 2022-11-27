شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة لاختيار المسجد المثالى فى الأنشطة الدعوية والتثقيفية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة المسجد المثالى لعام 2022، وذلك فى ظل الأنشطة الدعوية المكثفة وغير المسبوقة التى أطلقتها الوزارة، لافتة إلى أنه يقدم إمام المسجد الراغب فى المشاركة ملفًا مصورًا عن أهم الأعمال التى أقيمت بالمسجد، ودوره الدعوى والمجتمعى ومدى إسهامه فى مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام وفى خدمة المجتمع، والأنشطة الدعوية والتثقيفية التى أقيمت بالمسجد، وحالة الصيانة والنظافة بالمسجد.

وتشكل لجنة بكل مديرية برئاسة مدير المديرية لترفع كل مديرية (أ) ملفًا بأفضل عشرة مساجد بها، وكل مديرية (ب) ملفًا بأفضل خمسة مساجد بها لرئيس القطاع الدينى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يتم تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس القطاع الدينى لاختيار أفضل المساجد المثالية وصولا إلى المسجد المثالي، علمًا بأن المسابقة والمكافأة ستشمل أكثر من مسجد سواء على مستوى الجمهورية أم على مستوى المديريات مع إثابات مجزية لجميع القائمين على المساجد الفائزة فى المسابقة، وللمديرية التى تقدم أفضل عدد من المساجد المثالية .