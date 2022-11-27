شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من زيت الطعام مجهولة المصدر فى حملة تموينية بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إدارة تموين السادس من أكتوبر، حملة تموينية مكبرة على الأنشطة التموينية والتجارية؛ لمحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحلات بالحي السادس يقوم بتوريد كميات من زيت الطعام للمطاعم المختلفة ويقوم بتعبئة الزيت في جراكن بلاستيك دون الحصول على تصريح تعبئة من الجهات المختصة ودون وجود رخصة للنشاط.

وكشفت الإدارة أن الكميات المضبوطة عبارة عن 30 برميل طحينة زنة 60 كجم للبرميل، و15 جركن مخلل، و50 جركن زيت سائل زنة 18 كجم، وتانك سعة 500 كجم معد للتعبئة، مؤكدة أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر ولا يوجد عليها أي بيانات وتم التحفظ عليها وتسليم المحضر إلى قسم ثان أكتوبر.