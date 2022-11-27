شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تشكيل لجان لاستلام الأشجار لزراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتشكيل لجان بدءً من الأسبوع الحالى لاستلام الأشجار التى ستوردها الوزارة لكل مركز ادارى أو حى أو مدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الأشجار لامركزيا، بدلا من تسليمها لكل محافظة بصورة مركزية، لتقوم بإعادة توزيعها على مراكزها و أحيائها، وذلك لسرعة زراعتها والحفاظ على الأشجار وعدم تعرضها للتلف أثناء النقل، وذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وفى إطار بروتوكولى التعاون الذين تم توقيعهما بين وزارة التنمية المحلية و وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالى الحالى، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20 مليون شجرة، وفقا للأعداد المقررة لكل منها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناء على بروتوكولى التعاون التى وقعتهما الوزارة مؤخرا مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد الأشجار للمحافظات، فقد تم تحديد نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية التى سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ فى كل منها، لافتا إلى أن الوزارتين ستُورد بالنسبة للأشجار الخشبية أنواع الكافور وأكاسيا جلوما وكونو كاربس وكازوارينا وفرشة الزجاج والماهوجنى، فيما ستركز الأشجار المثمرة على الموالح والزيتون والجوافة والنبق والرمان، وسيتم زراعة الأشجار المثمرة فى الحدائق المركزية والعامة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية والزينة التى تصلح لكل محافظة، وأنسب المواعيد للزراعة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن خضراء أسوة بمدينة شرم الشيخ، وتحسين نوعية الهواء الجوى، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .

ونوه اللواء هشام آمنة، إلى اتفاق الوزارة مع وزارة الإنتاج الحربى على توريد 3 ملايين و 750 ألف شجرة خلال العام المالى الحالى لـ 20 محافظة هى القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و البحيرة و مطروح و المنوفية و كفرالشيخ و دمياط و الدقهلية و شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والسويس وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان و البحر الأحمر، موضحا أن وزارة الزراعة ستورد 1,3 مليون شجرة لـ 7 محافظات هى القليوبية و الغربية و الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد.

وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب والمرأة ورجال الأعمال وكافة فئات المجتمع، للترويج لمبادرة 100مليون شجرة، و زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية و مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات و فرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.