شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك بقرى حياة كريمة فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملات توعية متنوعة بقرى حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح، بهدف ترسيخ ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه بين كافة الفئات العمرية بالمجتمع المصري.

وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن ترشيد استهلاك المياه يُعد مسؤولية مجتمعية تمس كافة أفراد المجتمع المصري، مشيراً إلى أن حملات التوعية المائية التي تنفذها الشركة تستهدف الأطفال والشباب والشيوخ والنساء.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن مدينة أطفيح شهدت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها رفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفحص وقراءة عدادات المياه، وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية، وعمل استقصاءات لرأى المواطنين، وحملات طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات تحمل عدداً من الرسائل التوعية المائية.

وأضاف بدوي، أنه تم تنفيذ ندوات توعوية بمدارس: الشهيد محمود حنفي والسلام الإبتدائية بالصف، وجمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بأطفيح، وتناولت حث الطلاب على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، والتعريف بأثار التغيرات المناخية على البيئة، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات على الطلاب، وعمل أنشطة تفاعلية تهدف إلي رفع الوعي المائي للطلاب.

فيما شهدت كنائس: البابا كيرلس والملاك ميخائيل وكيرلوس والعذراء وأبو سيفين بمركز الصف، تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية تناولت تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وتوزيع مطبوعات لرواد الكنائس، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة.



