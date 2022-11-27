شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع العملاق.. شاهد محطة بشتيل الجديدة للقطارات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا جديدة لمشروع محطة بشتيل الجديدة للقطارات، أحد أهم وأضخم المشاريع التنموية التي تنفذ على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتطور الحديث بحي شمال الجيزة.

وأشارت المحافظة، إلى أن المحطة تمثل بوابة عبور لمحافظات الصعيد، ومنطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر، "السد العالي، والإسكندرية – إمبابة، والمناشي، والقباري"، لخدمة جميع سكان محافظات الوجه القبلي والبحري، فضلا عن كونها محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعونى تتميز بمستوى عالمى من الخدمات، وتقع على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي محور الفريق كمال عامر، وشارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31 ألف م2 بإجمالى مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2، وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.